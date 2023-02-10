5 معلومات عن مسلسل حكايات جروب الدفعة.. بطولة شيري عادل

يعمل حاليًا صناع الأعمال الدرامية على تصوير المسلسلات التي من المقرر لها المنافسة في ماراثون مسلسلات رمضان 2023 أو في موسم الدراما الشتوية خلال الفترة الحالية، والتي تشهد عرض عدد كبير من الأعمال الاجتماعية والكوميدية وتحقق نسبة عالية من المشاهدات، وتصدرها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي أبرزها مسلسل وبينا ميعاد، في كل أسبوع حكاية، حكايات جروب الماميز.

15 حلقة

ومن بين الأعمال التي انتهى تصويرها مسلسل حكايات جروب الدفعة، وتم تصوير مشاهده في أكثر من منطقة من بينها منطقة الدقي ومصر الجديدة، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن المسلسل الذي يبدأ عرضه مساء غد السبت، وذلك من خلال السطور التالية:

- يعرض حصريًا على قناة on ومنصة watch it، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة.

- يشارك في بطولته شيري عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، ميدو عادل، بسمة داوود، صفاء الطوخي، وئام مجدي، إيمان الشريف، علاء حماد، بسنت حاتم.

تأليف ورشة حكايات

- من إخراج محمد عبدالسلام، تأليف ورشة حكايات بقيادة هاني سرحان والتي نتج عنها حكايات «جروب العيلة» و«جروب الماميز»، سيناريو وحوار نسمة سمير ومحمد علوش وعمرو أبو زيد.

- تدور أحداثه في إطار من التشويق والرومانسية.

- يناقش أحلام الشباب وطموحاتهم والمشاكل التي يتعرضون لها وتقلب حياتهم رأسًا على عقب خصوصًا بعد انتهاء الدراسة والتخرج من الجامعة.