قصة مرض الفنان علي حميدة بالسرطان.. تفاصيل مهمة في الذكرى الثانية لوفاته

تحل اليوم الذكرى السنوية الثانية للفنان علي حميدة، والذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان، ورغم معاناته فترة من الوقت، إلا أن أسرته اخفت عليه حقيقةً مرضه.

رحلة معاناة علي حميدة مع المرض

عانى الفنان علي حميدة فترة مع المرض ليتم نقلة قبل 3 أسابيع من وفاته إلى معهد ناصر للعلاج على نفقة الدولة، ولم تشهد خلال هذه الفترة حالته الصحية أي تحسن حيث كان يعاني من ورم في الرئة وورم في الكبد وحالته المرضية غير مستقرة وذلك حسبما صرح إسماعيل حميدة شقيق الفنان علي حميدة، ورغم تدهور حالته الصحية إلا أن أسرته اتفقت إخفاء حالته الصحية عنه، وكان يعتقد أن سبب تدهور حالته الصحية وجود حصوات في المرارة، أدت إلى انسداد كامل، ومشكلات في القولون.

رحيل علي حميدة

ليرحل علي حميدة عن عالمنا يوم 11فبراير بعد صراع مع المرض وتم صلاة الجنازة علي الجثمان بمسجد الفتح بمحافظة مطروح، ودفنه بمقابر الأسرة.