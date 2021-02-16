أسرة علي حميدة ترد على هجوم حلمي بكر: «الراحل مش مجرد مطرب لولاكي»

شنت أسرة الفنان الراحل علي حميدة، هجومًا عنيفًا على الموسيقار حلمي بكر، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة التي قال فيها: «بأن حميدة لم ينجح سوى بأغنية وحيدة في تاريخه».

وقالت أسرة علي حميدة، من خلال صفحة الفنان الراحل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «والله العظيم مش فاهم عقلية الراجل ده.. من وقت بعيد وهو زي ما يكون بينه وبين علي حميدة طار، إن كان هو ولا مفيد فوزي.. مش عارف إيه العبقرية اللي فيه عشان يظهر كل شوية على القنوات على أساس إنه خبير أصوات.. يا أخي ده كان فيه لقاء جمعكم مع بعض قبل الوفاة بشهرين وكان بيجيب تاريخك بكل دقة ويشكر فيك.. وكان ناسي الماضي وكويس إن الحلقة دي اتحذفت».

وتابعت صفحة علي حميدة: «إنت مين يا حلمي بكر.. مجرد ملحن في العصر الذهبي للفن في مصر؟.. لحنت لليلى مراد ووردة ومحمد الحلو وغيرهم.. على سبيل المثال وردة ومحمد الحلو إن كنت لحنت لهم دول تتلمذوا على إيده ليه بتنكره كقامة فنية ودارسة وموهوبة؟ يكفي ثقافته يا راجل اللي كل شوية تسأل أي حد تقعد معاه من مطربين المهرجات.. وأنت عارف إنه مش هيجاوب ولا يعرف حاجه عشان تبين للناس أنه جاهل ومعندوش ثقافة فنية».

وأضافت: «علي حميدة ملحن جامد جدًا وياما لحن لنفسه.. ولمطربين ظهروا ونجحوا على اسمه ويكفي إنه دكتور.. إنت مجرد كاركتر بيجبوه في البرامج عشان ياخدوا رد فعل مضحك والناس تضحك عليك مش أكتر ويكفي إنك بتقعد مع مجدي شطه وبيكا ده أخرك.. لكن على حميدة مش مجرد مطرب لولاكي».

وعلي حميدة، هو أحد أبرز مطربي جيل الثمانينيات من القرن العشرين، ونالت أغنيته الشهيرة «لولاكي»، بقيادة موزع الموسيقى حميد الشاعري وفرقته، شهرة كبيرة، وقت صدورها في يوليو عام 1988، حيث أحدثت ثورة كبيرة جدا في عالم الأغنية العربية وبيع الألبوم بأكثر من 6 ملايين نسخة، إلى جميع أنحاء العالم الشرقي، وكذلك الغربي.