3 أعمال لـ آمال فريد ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما.. ذكرى ميلادها

آمال فريد، التي يمر 85 عامًا على ذكرى ميلادها حيث ولدت في 12 فبراير عام 1938، واحدة من جميلات السينما في القرن الماضي، نجحت رغم مشوارها الفني القصير في أن تكون واحدة من نجماته، لمع اسمها على أفيشات وتترات الأفلام التي لم يتجاوز عددها الـ30 فيلم، بدأت مشوارها في منتصف الخمسينيات مع فاتن حمامة في فيلم موعد مع السعادة، وتكون آخر محطاتها في نهاية الستينيات مع سمير صبري في فيلم جزيرة العشاق.

ذكرى ميلاد آمال فريد الـ85

وحسب استفتاء النقاد عام 1996 في مهرجان القاهرة السينمائي وذلك بمناسبة مرور 100 عام على عرض أول فيلم سينمائي بمصر، تم اختيار ثلاثة أفلام شاركت فيهم آمال فريد، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

امرأة في الطريق

عام 1958 شاركت في فيلم امرأة في الطريق، أمام رشدي أباظة، شكري سرحان، هدى سلطان، زكي رستم، سيناريو وحوار عبدالحي أديب ومحمد أبو يوسف، إخراج عز الدين ذو الفقار.

إحنا التلامذة

عام 1959 شاركت آمال فريد، في فيلم احنا التلامذة أمام تحية كاريوكا، عمر الشريف، شكري سرحان، يوسف فخر الدين، زيزي البدراوي، سيناريو وحوار محمد أبو يوسف وكامل يوسف، إخراج عاطف سالم.

بداية ونهاية

عام 1960 شاركت في فيلم بداية ونهاية للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار صلاح عزالدين وأحمد شكري، إخراج صلاح أبو سيف، بطولة فريد شوقي، سناء جميل، عمر الشريف، أمينة رزق، كمال حسين.