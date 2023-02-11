«مدبولي» يشيد بمشروع تحويل السيارات التقليدية إلى كهربائية: مستعدون للدعم بكل السبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد عددا كبيرا من المشروعات في مدينة 6 أكتوبر اليوم.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب جولة موسعة بمدينة 6 أكتوبر: «بدأنا الجولة بثلاثة مشروعات كبيرة في قطاع الصناعة؛ مشروعان منها في قطاع الصناعات الغذائية».

تحويل السيارات التقليدية لكهربائية

وتابع: «المشروع الثالث هو مشروع رائد وخاص بصناعة السيارات، وكنت سعيدا بهذا المشروع، شباب مصري صغير قدروا يعملون فكرة جديدة تماما وهي تحويل السيارات التقليدية لكهربائية».

وواصل: «هذا مشروع جميل لأنه بيتكلموا عن تحويل سيارات الميكروباصات والنقل للعمل بالكهرباء، عندهم فكر على أعلى مستوى والدولة مستعدة لدعمهم بكل السبل الممكنة للتوسع لأنهم بيتكلموا أن الطاقة الموجودة دلوقتي عندهم على 5 آلاف سيارة في العام ولكن قولتلهم أنا عاوز أوصل لـ 100 ألف سيارة في السنة علشان تعملوا هذا الموضوع، وكل إمكانيات الدولة تسخر لكم».