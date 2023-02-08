مدبولي: مستمرون في لقاءاتنا مع لجنة الخبراء ونسعى لتطبيق توصياتهم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه التقى مع لجنة الخبراء المعنية بمتابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته الحكومة في شهر أكتوبر الماضي، مضيفا «أوجه إلى هذه اللجنة الشكر والتقدير لمشاركتهم بآراء قيمة للغاية وسنستمر في هذا الشأن».

وأضاف خلال كلمة بثتها «إكسترا نيوز»، «توافقنا أن كل مجموعة اجتماعات ستناقش قطاع بعينة للخروج بتوصيات وخطط واضحة ومؤشرات كمية نسعى لتحقيقها خلال هذه المرحلة، وجلسة الأمس كانت معنية بقطاع الصناعة للمساعدة والتفعيل في هذا القطاع بصورة كبيرة، وعلى مدار الفترة السابقة اتخذنا أكثر من 32 إصلاحا لزيادة وتحسين تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، واتخذنا قرار داخل المجلس لمنع فرض أي رسوم جديدة تحت أي مسمى من شأنها أن تؤثر أو تزيد من الكلفة لهذا القطاع».

إعفاء 19 قطاعات صناعيا من الضريبة العقارية

وتابع: «أعفينا 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية، وقلنا إننا كدولة سنتحمل عنهم سداد الضريبة العقارية وأقرينا تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، أو بنظام التملك، وسعرّنا كل الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت، وهذا السعر يشمل قيمة شبكات المرافق وليس حتى المرافق السيادية وبدأنا نتوسع في الرخصة الذهبية».