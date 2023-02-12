القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز في الدوري الإنجليزي

مبارة مهمة ومرتقبة يتنظرها جماهير فريقي مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وتعتبر القنوات الناقلة للمباراة محل اهتمام من جانب عشاق الكرة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد على استاد «أيلاند رود»، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد ليدز يونايتد ، تنطلق الساعة 4 مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الساعة 5 مساءً بتوقيت السعودية، والساعة 6 بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة belN Sports premium 1، نظرا لأ قنوات «بي إن سبورتس» هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي، في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب مانشستر يونايتد وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مانشستر يونايتد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 43 نقطة، فيما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الـ 17 برصيد 19 نقطة.