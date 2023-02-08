القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد اليوم

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، الليلة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وفيما يلي رصدا لـ القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد وموعد المباراة، وكيفية المشاهدة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الانجليزي

وتنطلق أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الليلة، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، و11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و12 مساء بتوقيت أبو ظبي، فيما تنطلق في تمام الساعة 9 بتوقيت تونس، والساعة 8 بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

تحرص مجموعة قنوات بي إن سبورت على نقل مباربات الدوري الانجليزي، إذ أنها القناة الرسمية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الانجليزي، ليتم إذاعة المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.