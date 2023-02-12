سفير فلسطين: مؤتمر القدس سيشهد عرض مشروعات اقتصادية تنموية استثمارية

أكّد السفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك، الأهمية الكبيرة لانعقاد مؤتمر القدس «صمود وتنمية» بمقر الجامعة العربية، اليوم الأحد، مطالبًا بضرورة تعزيز مكانة القدس في الوجدان العربي، منوهًا إلى أنَّ المؤتمر سيشهد عرض مشروعات اقتصادية تنموية استثمارية بالقدس مكونة من 82 مشروعًا، بهدف دعم قطاع التعليم والصحة والإسكان والسياحة والثقافة، إضافة إلى قطاعي الشباب والمرأة.

وأضاف أنَّ دولة فلسطين ستعرض مشروع هو الأول من نوعه وهو «تأسيس آلية دعم لمشاريع تنموية صغيرة ومتوسطة» تعمل في إطار جامعة الدول العربية وفي إطار عربي متعدد الأطراف ليكون مشترك مع صناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربي.

82 مشروعا تنمويا للقدس

وأشار السفير العكلوك ـ في تصريحات له اليوم قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر القدس «صمود وتنمية» ـ إلى أن هناك فرصة حقيقية متاحة للدول العربية للمشاركة في مداخلات حقيقية وتقديم المساعدة للمواطن المقدسي لتمكينه من الصمود ومواجهة السياسات الإسرائيلية الخطيرة.

أهداف رئيسية للمؤتمر

وقال السفير العكلوك إنَّه تمّ وضع أهداف رئيسية للمؤتمر أبرزها الهدف السياسي لتوصيل رسالة لحكومة الاحتلال الإسرائيلية بأنها تخترق القانون الدولي وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، هناك هدف ومسار قانوني أيضًا مؤلف من 4 جلسات تمّ طرحها من قبل معنيين تتعلق بالمحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالمسجد الأقصى والإجراءات العنصرية، والتهجير القسري، والاستيطان، و«أسرلة» التعليم، وفرض مناهج إسرائيلية.