مصر تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العنف ضد أبناء الشعب الفلسطيني

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، وآخرها استشهاد 3 فلسطينيين بمدينة جنين، فجر أمس الخميس.

العام الحالي يشهد أكبر عدد من الشهداء

وأوضحت مصر فى بيانها، أنّ العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز مئتى شهيد، وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء، محذرةً من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبذولة لمحاولة إحياء عملية السلام.

القاهرة تدعو الدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها

ودعت مصر المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام.