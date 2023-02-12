أبوالغيط: القدس تحت وطأة احتلال غاشم يسعى لتبديل الهوية

أعلن الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن افتتاح مؤتمر دعم وحماية القدس، ملقيًا كلمته الافتتاحية: «العرب جمعتهم قضية فلسطين والقدس مثلما لم تجمعهم قضية أخرى، فالقدس حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي حتى وهي تحت الاحتلال، فقد شهد التاريخ احتلالها من قبل، ثم ما لبث وجهها التعددي الحضاري المتسامح أن عاد مجددًا ناصعًا جلياً وشاهدا على ما تمثله هذه البوابة للأرض والسماء من مكانة خاصة لدى اتباع الديانات السماوية جميعًا، ولكن القدس اليوم تئن تحت وطأة احتلال غاشم لا يكتفي بالاستيلاء على الأرض وإنما يسعى لتبديل الهوية وسرقة الذاكرة وطمس التاريخ».

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته بافتتاح مؤتمر دعم وحماية القدس، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أنَّ «هذا المؤتمر يعقد تنفيذا لقرار اتخذته القمة العربية في الجزائر نوفمبر الماضي لدعم صمود أهل المدينة المقدسة، فأهل القدس صامدين بكرامة لمواجهة سياسات وإجراءات إسرائيلية بالغة التطرف تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية وطمث الوجه التعددي للمدينة وتهويدها بشرا وحجرا وإفراغها من سكانها الفلسطينيين عبر القمع وتضييق الخناق وهدم المنازل وغير ذلك من الإجراءات المنافية للقانون الإنساني».

وتابع «هدفنا هو تعزيز صمود المقدسيين على أرضهم لأنهم أصحاب هذه الأرض، وتلك بيوتهم المراد إخراجهم منها على مرأى من العالم كله، وهذا هو التاريخ المراد محوه، تاريخهم وتاريخنا جميعا نحن العرب مسلمين ومسيحيين، حيث نتطلع للمدينة المقدسة بخشوع بالغ، ومحبة راسخة بالقلوب، لأنها جزء من ذاتنا وهويتنا الدينية والحضارية والقومية».