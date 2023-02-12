القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

شبكة belN Sports premium، هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني 2022-2023، والتي تنطلق في تمام الساعة الـ10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، حيث يحل فريق برشلونة ضيفًا على فيا ريال ، بملعب «لا سيراميكا» معقل فياريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال هي شبكة belN Sports premium، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10 بتوقت القاهرة، والساعة الـ11 بتوقيت السعودية، وبتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وفق ما أعلنت عنه شبكة قنوات belN Sports عبر صفحتها الرسمية.

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11054.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12254.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: عرب سات.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يذكر أنّ قناة belN Sports، صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ترتيب فريقي برشلونة وفياريال بالدوري الاسباني

مع بداية الجولة 21 من الدوري الإسباني، ما زال فريق برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الذى يحتل المركز الثاني، بينما يحتل فريق فياريال، المركز السادس برصيد 32 نقطة.