موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره فياريال، اليوم الأحد الموافق 5 يوليو، في إطار مباراة إياب منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

وتقام مباراة برشلونة وفياريال على ملعب "لاسيراميكا"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD بصوت المعلق جواد بدة.

موعد مباراة برشلونة وفياريال

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق فياريال المركز الخامس برصيد 54 نقطة.