حبس شخصين سرقا 10 ملايين جنيه من شقة بالأزبكية.. اعرف العقوبة المتوقعة

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين لأحدهما معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقتهما 10 ملايين جنيه من داخل شقة في الأزبكية، بطريقة كسر كالون باب الشقة والضغط باستخدام مفك، وقاما بسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة من داخل الشقة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول نشاطهما الإجرامي لاستكمال التحقيقات.

وفي هذا الصدد عقب ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض العقوبة المتوقعة للمتهمين، حسب نص عليه المادة 318، كالتالي «السجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317».

عقوبة السرقة

وأوضح أن المادة 319 عقوبات نصت على أنه يجوز إبدال «عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 و318 بغرامة لا تتجاوز 2 جنيه مصري إذا كان المسروق غلالًا أو محاصيل أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على 25 قرشا، وحال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف».

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بتهمة سرقة 10 ملايين جنيه من داخل شقة في الأزبكية، وبحوزتهما قرابة 4 ملايين جنيه من متحصلات واقعة السرقة، و2 طبنجة صوت، وسيارة مستخدمة في ارتكاب واقعة السرقة، والمستندات والأوراق الشخصية مزورة.