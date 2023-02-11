جنايات سوهاج: السجن 11 سنة لمتهم بإحراز سلاح دون ترخيص واستعمال القوة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، المتهم «ا. س» عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، كما عاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة استعمال القوة، وإحراز سلاح بدون ترخيص في ناحية دائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة المركز وترويج بضاعته على نطاق واسع للمتعاطين وأصحاب الكيف، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، عاقبت المتهم «م. ع. ا» بالسجن 15عاما، لاتهامه بسرقة المجنى عليه «ع. ا» بالإكراه، وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث الواقعة لعام 2022، بدائرة مركز أخميم عندما تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا من المجني عليه، يفيد قيام المتهم بسرقته بالإكراه، وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.