20 فيلما مشاركا في المسابقة الروائية الدولية بمهرجان الإسكندرية

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

وينافس في قائمة المسابقة الروائية الدولية 20 عملا تعرض عربيا وإفريقيا لأول مرة في الدورة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وهي:

1- آڤا- أمريكا

تدور أحداث حول آفا، التي بعد فترة وجيزة من فقدان شريك حياتها، يتم تشخيصها بمرض الزهايمر في مراحله المبكرة، بينما تستمر في التنقل في الحياة بمفردها وتدرك ما تنطوي عليه حالتها، تقرر آفا السيطرة على ما تبقى من حياتها

2- ثلاث حبات ملح - فرنسا

يحكي الفيلم عن شقيقتان، يبلغ عمرههما 8 و5 سنوات يقضيان وقتهما بمفردهما بالمنزل، في وسط الريف. تبلع إلسا، الصغرى، ثلاث حبات من الملح الخشن.

3- ري – موت تلفزيون - مصر

تدور أحداث الفيلم في مدينة رمادية حيث التيلفزيون ومحتواه مجبر على الناس بجميع فئاتها وأعمارها، يتمرد شاب على هذا الوضع

4- فيما وراء البحيرة - إنجلترا

قصة الفيلم تدور حول يوم في آواخر حياة رجل غاضب وجد نفسه تائهًا على بحيرة معه فتاة صغيرة تسأله عن اسم

5- النهضة ، 20 سنة – روسيا

تدور أحداث الفيلم في موسكو، عام ألفان تخضع الفنانة الشابة كريستينا للاختبار لاحتمال إنجاب طفل. اختارت موضوعًا صعبًا للغاية ، ألا وهو «الحب».

6- منطقة صامتة - ألمانيا

تدور أحداث الفيلم حول أليس الانطوائية التي تعاني من الحساسية المفرطة للكهرباء، وتعيش في عزلة في منطقة غير حيوية داخل غابة شمال ألمانيا. ولكن عزلتها ارتبكت فجأة بسبب عاهرة تسمي لوسيا، التي استقرت على حدود مساحة أليس الآمنة مع هاتفها المحمول المتعلق بعملها.

7- جبار - بلجيكا

يحكي الفيلم عن ناثان وهوصبي يبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا. مدفوعًا بصديقه الجديد مالك ، يجهز نفسه لطقوس غريبة ليصبح عضوًا في عصابة من المراهقين .

8- راقد - بولندا

يحكي الفيلم عن آدم ذوالرأس الحليق يتجاهل إعاقته، وعلى الرغم من ذلك فهويحاول السيطرة على أحبائه، يدفع قرار أخيه المهتم بتغيير وظيفته "آدم" إلى إعادة النظر في وضعه ومواجهة قيوده .

9- رفيق - أستراليا

يحكي العمل أنه بعد فترة طويلة من الانفصال، يجب على جون الكسول/ محليًا أن يعتني بالطالب المحجوز جاك خلال عطلة نهاية الأسبوع في بؤرة معزولة للطبقة العاملة في غرب سيدني. ومع ذلك، فإن محاولة جاك لإعادة تأسيس علاقتهما مهددة مع ظهور طبيعة جون المدمرة للذات .

10- سمك القرش - أستراليا

العمل استكمالًا لثلاثية أفلام الكوميديا السوداء الشريرة التي بدأت بفيلم العنكبوت والدب، وجد ناش إدجرتون تطابقًا مثاليًا مع روز بيرن، التي تقوم بدور صوفي، وهي امرأة تحب المقالب تمامًا مثل جاك، إذ يظهر الوجه الآخر من ناش إدجرتون على الشاشة.

11- طريقك طريقي - المكسيك

يحكي الفيلم عن روزالبا التي تحتجز والدة خاطف زوجها الأسيرة في منزلها ، دونا مارغريتا ، بهدف استعادة زوجها من خلال تبادل "عادل".

12- صورة المدرسة - السويد

في أحداث الفيلم تقوم الأم بزيارة أحد المبادئ ، وهي مستاءة من إعادة تنقيح الصورة المدرسية لابنتها.

13- ليلة أعمال الشغب - قبرص

تدور قصة الفيلم خلال أعمال شغب في شوارع قبرص، يحاول رجل من أصل عربي إيجاد مأوى في بيت عائلة.

14- أخبار حقيقية - صربيا

يبرز الفيلم قصف الناتولصربيا في عام 1999، ويواجه جيمس، الصحفي الشاب أثناء مهمته لأول مرة في الخارج، الواقع العبثي لإنتاج الأخبار ويضطر للاختيار بين حياته المهنية وقانونه الأخلاقي .

15- سنووايت - كرواتيا

يحكي الفيلم عن "زليخة" هي سيدة ذي ال40 عاما، تعيش حياة هادئة في قرية معزولة. في زيارة غير متوقعة جعلتها تحن إلى الماضي، وغيرت حياتها اليومية .

16- تندرا- كوبايبرز

الفيلم قصة والفريدولاردويت ، مفتش كهربائي وحيد ، يحلم بـ المرأة التي استمرت صورتها وأصبحت هاجسا ، شيء ما يقول له هي قريبة.

17- طاولة القبر - كوسوفو

يحكي الفيلم أنه أثناء الحرب في كوسوفو، يخفي رجل ابنته وحفيدته لينقذهما من شر الميليشيات المحاربة ويدعي في نفس الوقت أنه أبكم

18- شياتورا – فرنسا/ جورجيا

يحكي الفيلم عن عاملة تلفريك في مدينة كياتورا بجورجيا بعد وفاة زوجها في حادث منجم، تشن معركتها الشخصية ضد المدينة بأكملها

19- أبواب – لبنان

يحكي الفيلم عن فريد، الذي يعمل في الخارج، يغلق على نفسه في اليوم الأخير من إقامته في بيروت في غرفة ابنه رواد، ليجد ما يخفيه هناك. مفصولًا بباب مغلق، تشتد الديناميكية المختلة بينهما، ويعود الماضي إلى السطح

20- شخصية فينة - روسيا

يحكي الفيلم أنه عندما يقضي فنان هادئ وقته في أحلام اليقظة بإلهامه, فإنه يقوم عن غير قصد بتحريك سلسلة من التصرفات التي لا يتحكم فيها، تنقلب الحياة الهادئة فجأة مع كل حدث ومع العواقب.