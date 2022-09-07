«الإسكندرية للفيلم القصير» يتعاون مع مهرجان الفيلم الأوروبي المستقل

توصل مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير إلى شراكات استراتيجية بين عدة مهرجانات عريقة حول العالم، بهدف تعزيز فرص المواهب المصرية والعربية.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وقد عقدت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اجتماعات موسعة على مدار الفترة الماضية أثمرت عن شراكة مع مهرجان الفيلم الأوروبي المستقل (The European Independent Film Festival)، تتمثل في مشاركة برنامج متبادل من الأفلام للعرض خلال فعاليات الدورة المقبلة، وترشيح أفلام للتقدم على المنافسة في مسابقات المهرجان المختلفة بين الطرفين.

مهرجان الفيلم المستقل الأوروبي

مهرجان الفيلم المستقل الأوروبي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي مخصص للسينما المستقلة، ومخصص لاكتشاف وتعزيز المواهب المستقلة في صناعة الأفلام من أوروبا وخارجها.

كما توصل الإسكندرية للفيلم القصير إلى اتفاق مع مهرجان ميامي للأفلام القصيرة (Miami Short Film Festival)، يضمن أيضا تبادل الخبرات والأفلام، وترشيحات لجان التحكيم في مختلف المسابقات.

ميامي للأفلام القصيرة هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في ميامي بالولايات المتحدة. تم تأسيسه عام 2002 ويقام في شهر نوفمبر من كل عام.

رئيس مهرجان الإسكندرية يتحدث عن الشراكة الجديدة

وأعرب المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن سعادته بهذه الشراكات التي سوف تتيح فرص جديدة لصناع الأفلام بالمنطقة، وتعزز تواجد المهرجان دوليا، كما توفر نخبة من الأعمال القيمة لجمهور المهرجان بالإسكندرية.