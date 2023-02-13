أبرز 5 وجوه للفنانة زيزي مصطفى في ذكرى وفاتها.. منها جميلة بـ«البوسطجي»

قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي، بدأت الفنانة زيزي مصطفى التي يمر اليوم 15 عامًا على ذكرى وفاتها لرحيلها في 13 فبراير عام 2008، مشوارها الفني وهي في السادسة عشر من عمرها، من خلال فيلم «بين السما والأرض» أمام هند رستم ومحمود المليجي وعبدالمنعم إبراهيم، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار السيد بدير، إخراج صلاح أبوسيف، وتم اختياره ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996.

رصيدها الفني يتجاوز الـ200 عمل، وفي ذكرى وفاتها تستعرض «الوطن» أبرز الوجوه الفنية التي قدمتها الفنانة زيزي مصطفى، وذلك من خلال السطور التالية:

المراهقات

عام 1960 جسّدت شخصية المراهقة صفية صديقة ندى بالمدرسة والتي قامت بدورها الفنانة ماجدة، خلال أحداث فيلم المراهقات، بطولة رشدي أباظة، حسين رياض، دولت أبيض، عدلي كاسب، تأليف علي الزرقاني، إخراج أحمد ضياء الدين، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

البوسطجي

عام 1968جسّدت شخصية الفتاة الريفية جميلة التي تموت على يد والدها بسبب الحب، خلال أحداث فيلم البوسطجي للأديب يحيى حقي، سيناريو وحوار صبري موسى، إخراج حسين كمال، وتم اختياره ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، بطولة شكري سرحان، صلاح منصور، سيف عبدالرحمن.

أحلام الفتى الطائر

عام 1978 جسّدت شخصية دلال زوجة معلم المواشى التي تقع في غرام الأديب كمال، خلال أحداث مسلسل أحلام الفتى الطائر، أمام عادل إمام، عمر الحريري، توفيق الدقن، للكاتب وحيد حامد، إخراج محمد فاضل.

أبنائي الأعزاء شكرًا

عام 1979 جسّدت شخصية بدرية زوجة رأفت الابن الأكبر لبابا عبده، خلال مسلسل أبنائي الأعزاء شكرًا، أمام عبدالمنعم مدبولي، يحيى الفخراني، صلاح السعدني، فاروق الفيشاوي، تأليف عصام الجمبلاطي، إخراج محمد فاضل.

أنا وإنت وبابا في المشمش

عام 1989 جسّدت زيزي مصطفى، شخصية نور الهدى معتمد، تعمل ضمن مجتمع فاسد يضم مجموعة من نجوم المجتمع، خلال مسلسل أنا وإنت وبابا في المشمش، للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج محمد فاضل، بطولة حسن عابدين، فردوس عبدالحميد، محمود الجندي، نور الدمرداش، يوسف دادوود، سناء شافع.