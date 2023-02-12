رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: عفاف الرشيدي أول امرأة قالت «هنا القاهرة» عام 1934

قال عبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إنّ المرأة المصرية تظل هي الرائدة وفي المقدمة، ولم تتأخر عن العمل الإعلامي، مشيرةً إلى أن أول مذيعة قالت هنا القاهرة كانت في عام 1934، لكنها عملت لمدة 6 أشهر فقط وكان اسمها عفاف الرشيدي.

عفاف الرشيدي لم تكمل المشوار

وأضاف «رشاد» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سناء منصور وجاسمين طه زكي، على قناة dmc: «عفاف الرشيدي لم تكمل المشوار، لكنها عملت مع أحمد سالم ومحمد فتحي وأحمد كمال سرور ومدحت عاصم وعلي خليل، لأنها لم تستطع أن تتكيف في ظروفها فاستقالت بعد 6 أشهر».

وتابع رئيس الإذاعة المصرية الأسبق: «ظلت المرأة المصرية غير موجودة في الإذاعة إلى أن أتت صفية المهندس أم الإذاعيات عام 1945م، وامتحنها بابا شارو الذي أصبح شريك حياتها، وكان ذلك في الإسكندرية، لكن من رشحها محمد فتحي كروان الإذاعة».

المرأة المصرية شريكة للرجل في كل خطوات الإبداع والثقافة

وشدد على أنّ المرأة المصرية شريكة للرجل في كل خطوات الإبداع والثقافة والتعليم في مصر، منذ بدأ رفاعة الطهطاوي رحلة التعليم في كتابه الشهير المرشد الأمين في تعليم البنات والبنين، حيث تعلمت المرأة المصرية التعليم المدني وليس الديني، وذلك منتصف القرن التاسع عشر.