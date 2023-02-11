«السفيرة عزيزة» يحيي ذكرى رحيل علاء ولي الدين: ناظر مدرسة الضحك

أحيت الإعلامية سالي شاهين، ذكرى رحيل الفنان علاء ولي الدين الـ 20، قائلة: «ناظر مدرسة الضحك رحل على نحو مفاجئ من 20 سنة فاتوا، الفنان الجميل علاء ولي الدين، صاحب الوجه الطفولي وضحكة مش ممكن تتنسى».

إيفيهات علاء ولي الدين مؤثرة

وأضافت «شاهين»، خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، أنه بالرغم من أن عمر الفنان علاء ولي الدين الفني قصير إلا أن أفلامه حتى اليوم مؤثرة في المشاهد، كما أن «إيفيهاته» في أفلامه مؤثرة، ولا يزال المشاهد يستخدمها بما فيهم الأجيال الجديدة.

وتابعت: «بنتفرج على أفلامه أو أعماله لحد النهاردة، تلاقينا أول ما نشوف وشه من غير ما يقول أي حاجة بنموت على روحنا من الضحك، ومن أهم الأفلام اللي عملها عبود على الحدود، الناظر، وبالرغم من الفترة الفنية القصيرة اللي اشتغل فيها إلا أنه اشتغل مع واحد من أعظم النجوم الكبار الفنان عادل إمام في أكثر من عمل زي بخيت وعديلة والإرهاب والكباب والنوم في العسل»، مشيرة إلى أنه فنان لا يمكن أن ينسى.

ومن جانبها، قالت الإعلامية الكبيرة سناء منصور، إنه بالرغم من ظهور علاء ولي الدين في بعض المشاهد القصيرة إلا أن حضوره كان طاغيا، متابعة: «توفاه الله بعد فترة قصيرة في العمل بالفن نسبيا، وعاش مرحلة كبيرة جدا في محاربة مرض السكر».

وأضافت أن مرض السكر من الأمراض القاتلة، ويجب الحرص منه، وعلاء ولي الدين توفي بسببه، متابعة: «ألف رحمة ونور، ونعزي شقيقه معتز ولي الدين».