«رامي» أسس مشروع أكل بيتي برفقة زوجته في بنها: «متوقعتش الإقبال عليه»

في أحد شوارع مدينة بنها، يقف الشاب الثلاثيني تحت أشعة الشمس، أمام طاولة خشبية صغيرة، تحتوي على الأنواع المختلفة من السندوتشات المنزلية، فضلا عن الأطباق المتنوعة من الفواكه والكيك، الذي يعدها برفقة زوجته، من أجل تحسين دخله بجانب عمله الثابت.

بداية مشروع «رامي»

منذ ما يقرب من عام، بدأ رامي، ابن محافظة القليوبية، في تنفيذ مشروعه الصغير «سندوتشات منزلية» برفقة زوجته، «أنا كنت شغال دليفري من الأول وحبيت أعمل حاجة تاني بجانب شغلي أساعد بيها نفسي وعيلتي» حسب تعبيره خلال حديثه مع «الوطن».

بتكلفة لا تتعدى الـ400، الميزانية الأولية لمشروع «رامي»، الذي أطلق عليه اسم «رامي بتاع السندوتشات»، «لما فكرت أعمل مشروع يساعدني أول حاجة خطرت على بالي هي بيع السندوتشات المنزلية، وكمان عشان مراتي تساعدني فيها وكان وقتها بنتي لسه مكملتش سنة» حسب تعبيره.

التجربة الأولى للمشروع

50 سندوتش بمختلف الأطعمة، كانت التجربة الأولية لـ«رامي»، الذي تخرج في كلية الآداب قسم علم النفس بجامعة عين شمس، «كنت عايز أجرب المشروع الأول أشوفه إذا كان هيمشي ولا لأ، لكن الإقبال اللي حصل عليه شجعني أستمر فيه» هكذا روى «رامي».

«كنت بقف عند كلية التربية الرياضية في بنها وقت الدراسة، كان فيه طلاب يجوا يشتروا أكون خلصت، مكنتش متخيل دا يحصل معايا» وفق تعبير «رامي»، موضحا أنه عندما شاهد الإقبال الكثيف على مشروعه الصغير، بدأ في عرض منتجات أخرى مثل أطباق الفاكهة والكيك.

أسعار سندوتشات «رامي»

أنواع مختلفة من الأكلات والساندوتشات تصنعها الزوجة ويتم بيعها بواسطة «رامي»، «الناس بقت تطلب أوردرات بأصناف معينة أغلبيتهم لطلبة المدارس، في الأول كنت عامل سعر موحد للساندوتش 5 جنيه، ولكن حاليا طبعًا الأسعار اختلفت فبقى بحوالي 7 جنيه»، حسب تعبيره.