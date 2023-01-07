قلقاس وبطاطس والحلو قصب.. الأكلات المفضلة في عيد الميلاد المجيد

يحتفل الإخوة أقباط مصر، السبت، بعيد الميلاد المجيد، وجرت العادات على تحضير بعض الأطعمة الخاصة لتناولها في هذه المناسبة السعيدة، إذ يجرى تحضير القلقاس كوجبة رئيسية في الغداء، ومعه البطاطس، بينما يكون الحلو «قصب السكر».

أفضل الأطعمة في عيد الميلاد

وبحسب عماد ماهر، مواطن مسيحي من مركز المنيا، فإن القلقاس يكون له مذاق جيد خلال شهر يناير حيث يكتمل نموه وتكون ذروة حصاده في الشهر حيث تكون حباته كبيرة، وهو من أفضل الأطعمة في عيد الميلاد المجيد، ويتم شرائه بكميات كبيرة من أسواق الخضر والفاكهة قبل يومين من الاحتفالات لتحضيره فعملية تقطعيه تستغرق وقتا، وعقب تناول القلقاس في الغداء عصر يوم العيد الموافق 7 يناير، يتم تناول قصب السكر، وهو أيضا من أفضل المهضمات وذروة حصاده تكون في شهري ديسمبر ويناير من كل عام.

القلقاس والبطاطس والقصب علي المائدة

وقال ميلاد عدلي، مواطن مسيحي من أبوقرقاص، إن ربات البيوت يفضلن شراء القلقاس الناضج كبيرة الحجم وتزن الواحدة بين 1و2 كيلو جرام، حتى تستوي جميعها في وقت واحد، وكلما كانت حبة القلقاس كبيرة كلما كانت ذات مذاق جيد ورائع، كما أن الصنف الثاني الذي يوجد على مائدة العيد هي البطاطس.

وقال يحي صادق، بائع خضروات، إن عزبة النخل التابعة لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا تشتهر بزراعة القلقاس، ويأتي على رأس الخضروات المطلوبة خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير، وعيد الغطاس في 19 من نفس الشهر وهو ذكرى تعميد السيد المسيح في نهر الأردن، كما تشتهر معظم قرى مركزي أبو قرقاص وملوي بزراعة قصب السكر، ويتم حصاده في مطلع شهر يناير من كل عام ويستمر حتى التوريد بمصانع السكر في شهر أبريل ويزداد الطلب عليه في عيد الميلاد ويتراوح سعر العود الواحد بين 2 و3 جنيهات، فيما يتراوح سعر كيلو القلقاس بين 10 و15 جنيها بحسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو البطاطس وهي من أهم المحاصيل في المنيا وتشتهر قرية البرجاية بزراعته بين 4 و6 جنيهات.