رئيس «خارجية النواب»: خطاب الرئيس بمؤتمر دعم القدس صوت الحق والسلام

أكد كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر لا تألوا جهدا في التأكيد على الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض التصرفات الآحادية الجانب والاستباقية، وفي مقدمتها المحاولات الممنهجة لتهويد القدس، التي تعد إحدى أهم قضايا الحل النهائي، وفقا لكل المقررات الشرعية الدولية، ومرجعيات السلام وفي مقدمتها المبادرة العربية للسلام.

وتابع كريم درويش فى بيان أصدره اليوم، بمناسبة الكلمة الضافية والجامعة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر دعم وحماية القدس، الذي أقيم بجامعة الدول العربية، أن مصر كانت وما زالت وستظل تعتبر القضية الفلسطينية قضية مركزية، حيث أنها محور الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، لشعب يناضل منذ عقود للحصول على حقوقه المشروعة، وخاض ممثلوه لعقود العديد من جولات التفاوض، سعيا لسلام عادل يلبي طموحات الشعب الفلسطيني، غير أن كل تلك المحاولات لم تحقق حل الدولتين.

مؤتمر دعم القدس

وشدد «درويش»، على أن صوت مصر ينطلق من رؤية ثاقبة وحكيمة لتلك القضية، تمثل صوت السلام والعقل والمسؤولية المصرية كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مفادها أن تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش الذي يبتغيه الشعب الإسرائيلي، لن يتحقق إلا بتحقيق السلام الذي يعزز التعاون والسلام والتعايش بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، فاستمرار الأوضاع على ماهى عليه، لن يحقق إلا أمناً هشا يهدد بانفلات الأوضاع الأمنية التي تلحق الضرر بكلا الشعبين على السواء.

خارجية النواب

واختتم رئيس خارجية النواب، بأن مصر بقيادتها الحكيمة دوما، تعلن استعدادها للعمل مع شركاء السلام والقوى الدولية المعنية، لإنفاذ حل الدولتين واتخاذ كل الإجراءات لاستئناف عملية سلام تفضي لهذا الحل، وأنها بذلت وما زالت جهودا لتحقيق التهدئة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة إعماره كمرحلة يجب أن تتلوها خطوات للخروج من الجمود السياسي الذى تمر به القضية الفلسطينية.