«العربية لحقوق الإنسان» ترحب بانعقاد مؤتمر دعم القدس في الجامعة العربية

أعرب علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن ترحيب المنظمة بعقد مؤتمر دعم القدس في جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء فلسطين ومصر والأردن ووزراء الخارجية العرب والمنظمات الفلسطينية والدولية - الحكومية وغير الحكومية، تفعيلا لقرار القمة العربية الأخيرة في الجزائر، لإطلاق مسار لدعم وحماية الحقوق الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة في مواجهة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

وأكد شلبي، تقدير المنظمة العميق لهذه التحركات التي تأتي في أعقاب القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في القاهرة الشهر الماضي، منوها بأهمية التحركات لمواجهة تحركات الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الإقليمي العربي، للتهرب من الاستحقاقات التي تفرضها قرارات الشرعية الدولية.

وبحسب البيان الصادر عن المنظمة، أشارت تقارير المنظمة إلى استشهاد 275 فلسطينيا على يد الاحتلال خلال أقل من 14 شهرا، بينهم 229 شهيدا خلال العام 2022، فيما سقط 46 شهيدا خلال 40 يوما منذ الأول من يناير 2023، بما يعني أنّ معدل سقوط الضحايا الفلسطينيين تضاعف منذ مطلع العام الحالي من متوسط 19 شهيدا شهريا إلى متوسط 30 شهيدا للشهر الواحد.

الحقوق الفلسطينية

وأضاف شلبي، أنّ المنظمة تُثمن تصريحات قيادات فلسطين ومصر والأردن التي جددت التأكيد على التمسك بأحكام القانون الدولي والحقوق الفلسطينية القابلة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، خاصة حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

صمود الشعب الفلسطيني

وختم شلبي بالتأكيد على أهمية توفير الدعم لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمواجهة جرائم الخنق والحصار والتجويع والنفي والإبعاد وهدم المنازل ونزع الملكيات وضم الأراضي، جنبا إلى جنب مع استثمار آليات المحاسبة الدولية.