ضبط 3 أشخاص هاربين من 120 حكما خلال حملة أمنية في كفر الشيخ

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بكفر الشيخ، من ضبط 3 أشخاص هاربين من أحكام متعددة، خلال حملة أمنية مكبرة، تحت إشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، ومدير الأمن.

تفاصيل ضبط المتهمين

وضبطت الحملة «إ.إ»، 40 سنة، فلاح، ومقيم في بندر سيدي سالم، ومطلوب في 25 حكماً؛ و21 حكماً جزئياً، و4 أحكام مستأنف، و«أ.م»، 35 سنة، عامل، ومقيم في بندر سيدي سالم، ومطلوب في 60 حكماً؛ منها 35 جزئياً، و25 مستأنفاً.

كما تمكنت الحملة من ضبط «ح.م»، 55 سنة، ومقيم بمركز فوه، والمطلوب في 35 حكماً، منها 27 جزئياً، و8 أحكام مستأنفة.

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.