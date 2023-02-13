السيسي يلتقي نائب رئيس الإمارات: دبي تجربة تنموية ملهمة للمنطقة

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

«بن راشد»: مصر تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنَّ «بن راشد» أكّد ما تحظى به مصر وشعبها من مكانة خاصة لدى الشعب الإماراتي، مثمناً دور مصر الرائد في الدفاع عن القضايا العربية، وبمواقف القيادة السياسية المصرية وسياستها الحكيمة على الصعيدين الداخلي والدولي.

وقد شهد اللقاء تأكّيد الاعتزاز بمتانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وعمقها على كل الأصعدة، لاسيما مع إمارة دبي، بما انعكس إيجاباً على كثافة التنسيق المتبادل إزاء القضايا ذات الأولوية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة للجانبين.

السيسي يعرب عن تقديره لدعوة مصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي

كما أكّد الرئيس السيسي أنَّ تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة لكل المنطقة، معرباً عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تسهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلاً ملهماً لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية، مشددا على الحرص المصري على المشاركة بها من خلال وفد رفيع المستوى برئاسته، يعكس عمق العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل أساساً هاماً للحفاظ على الأمن والمصالح العربية في المنطقة.