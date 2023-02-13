السيسي يهنئ نيكوس خريستو لانتخابه رئيسا لقبرص

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدّم بتهنئة لنيكوس خريستودوليدس، بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص.

وجاء في تهنئة الرئيس: «يطيب لي باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، أن أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد نيكوس خريستودوليدس، على انتخابه رئيسا لجمهورية قبرص، وعلى نيله ثقة الناخبين القبرصيين في الانتخابات التي أجريت يوم 12 فبراير الحالي، متمنيا له كل النجاح والسداد في قيادة قبرص وشعبها الصديق نحو المزيد من التقدم والرخاء».

وأضاف الرئيس، أنّ العلاقات المصرية القبرصية، لطالما كانت وستظل علاقات تاريخية ممتدة، تتأسس على قاعدة صلبة من التمازج الحضاري والتبادل الإنساني الغني والقيم الرفيعة التي تجمعنا، فضلا عن المصالح الاستراتيجية المتبادلة بحكم القرب الجغرافي، والتعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في جوارنا الإقليمي.

وأتمّ الرئيس السيسي تهنئته، قائلا: «إنّني إذ أتطلع إلى استمرار المستوى النشط والرفيع من التنسيق والتشاور مع القيادة القبرصية الجديدة بشأن المزيد من تعزيز الشراكة بين بلدينا، فلا يفوتني أن أعبر عن عميق تقديري للرئيس نيكوس أنستاسياديس، على دوره المحوري خلال سنوات رئاسته لجمهورية قبرص، لتقوية أواصر الصداقة المصرية القبرصية وتطويرها، متمنيا له كل التوفيق في المستقبل».