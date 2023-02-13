تصدير 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

تشهد مواني البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في حركة تداول البضائع، اليوم الاثنين، حيث سجلت 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

حجم تداول البضائع

وأعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن 11 سفينة متراكية على أرصفة المواني، مشيرة إلى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و658 شاحنة، و157 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 3 آلاف طن بضائع، و225 شاحنة، و19 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع، و433 شاحنة، و138 سيارات.

ميناء سفاجا يستقبل سفينتين

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم السفينتين «أمل» و«دليلة»، بينما تغادر السفينتان «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، فيما غادر الميناء أمس السفينتان «أمل» و«دليلة».

وتابع البيان، بأن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة، و65 شاحنة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1030 راكبا عبر موانيها.