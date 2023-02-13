السيسي يشكر الرئيس الإماراتي على حفاوة الاستقبال: أمنياتنا لبلادكم بالسلام

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للشيخ محمد بن زايد، الرئيس الإماراتي، ومحمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبي، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنيا الأمان والسلام والاستقرار لدولة الإمارات.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في جلسة حوارية على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، أنّ مصر موجودة في الإمارات اليوم لعرض حكاية 11 عاما مضت، بذلت فيها الدولة جهودا كبيرة للتنمية وإعادة الحياة لقطاعات الدولة كافة.