آبل توفر أجهزة آيفون بالتقسيط الشهري.. «اشتري الآن وادفع لاحقا»

تنوى شركة آبل إطلاق برنامج جديد للمستهلكين توفر لهم من خلاله الهواتف والأجهزة مقابل رسوم شهرية، وذلك خلال مارس وأبريل المقبلين، حيث تعمل آبل تعمل على أربعة مشاريع للتقنية المالية، من بينهما خدمة: «اشتري الآن وادفع لاحقًا» و«حساب مدخرات بطاقة آبل» وما زالت تعمل على مشروع الأقساط الشهرية لخدمة الدفع وبرنامج الاشتراك الخاص بتوفير هواتف آيفون.

تأخر إطلاق البرنامج بسبب ثغرات فنية وهندسية

وكان من المقرر إطلاق برنامج الاشتراك خلال عام 2021 مع هاتف آيفون 13 وآيفون 14 عام 2022، إلان الشركة ما زالت تعالج ثغرات تسبت في بطء التنفيذ وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، وما زال كل من برنامج الاشتراك ومشروع الأقساط الشهرية قيد التنفيذ، بحسب البوابة العربية للتقنية، نقلاً عن «وكالة بلومبرج» التي أكدت أن خدمات الدفع المالي أصعب مما كان متوقعًا.

وتعمل آبل على منصة «اندفاع المشروع» لخدماتها المالية، والتي ستتضمن الشيكات والموافقات وسجل المعاملات التي يعالجها عادةً شركاء الخدمات المالية الآخرون، وهو ما دفعها إلى استخدام نظام التقسيط، ويختلف مشروع الأقساط الشهرية وبرنامج الاشتراك الخاص بآيفون في أن الرسوم الشهرية لا تمثل سعر الجهاز مقسمًا على 12 أو 24 شهرًا، وبدلاً من ذلك، ستكون رسومًا شهرية تعتمد على الجهاز الذي يختاره المستخدم، وليست رسومًا ستؤدي بالضرورة إلى امتلاك المستخدم للجهاز في النهاية.