أسرة «طفل المنيا» تروي تفاصيل مقتله.. حكاية الدراجة النارية والـ «آيفون»

لا تزال قصة مقتل الطفل «محمد وائل»، صاحب الـ 15 عامًا، الذي عُثر على جثمانه وسط الطريق في مغاغة بالمنيا، بعد خروجه مستقلا دراجته النارية للعمل عليها وتوصيل أحد الأشخاص من خارج قريته، حديث الساعة على ألسنة الكثير من سكان منطقة «ميانة» مسقط رأسه، الحزن يخيم على وجوههم فور سماع نبأ مقتله، وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها، والتحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

4 أيام من الاختفاء

«خرج ولم يعد» جملة تلخص السيناريو الأخير في حياة الطفل، إذ تغيب 4 أيام عن المنزل، ولم يكن يتوقع أحد أن يعود جثة هامدة، في ظل تعدد الروايات عن أسباب قتله على يد شاب، الذي جرى ضبطه بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة مغاغة بالمنيا، بينما تسابق جهات التحقيق الزمن لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية «بصمات دماء» من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة.

سرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول

وفقَا للتحريات الأولية التي جرت بمعرفة ضباط قسم شرطة مغاغة بالمنيا، فإن الجريمة تمت في ظلام الليل، والمتهم استقل مع المجني عليه دراجته النارية بهدف توصيله خارج المدينة، وعند وصول المتهم والمجني عليه إلى مسرح الجريمة، أنهى المتهم حياة الطفل، وقام بسرقته هاتفه المحمول ودراجته النارية، وترك جثته وفر هاربَا.

خضع المتهم لجلسة تحقيق واعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق واصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم إلى مسرح الجريمة للتمثيل بالصوت والصورة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع طلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

خال المجني عليه يروي تفاصيل الواقعة

أسرة الطفل محمد، روت لـ «الوطن»، كواليس اللحظات الأخيرة في حياة، وقال مصطفى سيد، خال المجني عليه: «محمد تغيب عن المنزل 4 أيام، وبعد عمليات البحث عنه، وجدنا جثمانه بجوار ترعة الإبراهمية مقتولا وبه إصابات ضرب وتعذيب وعده طعنات بالمطواة وخنق في عنقه وخبطة على الرأس، كان قد خرج في تمام الساعة السابعة مساءً على دراجة نارية ملك والده الذي يعمل عليها سائقا بالأجرة لتوصيل الأشخاص من داخل وخارج مدينة مغاغة لمساعدة والده.. محمد كان طول عمره مكافح لأنه أكبر أخواته واللي عمل فيه كده بغرض سرقة الموتوسيكل والهاتف المحمول ماركة آيفون».

العقوبة القانونية المتوقعة

قال المحامي أيمن علي، لـ «الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».