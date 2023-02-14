فوائد ماسك القهوة لتطويل الشعر بسرعة.. يمنع التساقط ويحفز النمو

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل الشعر المختلفة، مثل التساقط، الهيشان والتقصف، ولا يعرف معظم الناس، أن هناك بعض المنتجات الطبيعية التي تساهم في علاج الشعر، ومنها القهوة لتطويل الشعر بسرعة.

ومن الشائع، أن يلجأ معظم الأشخاص إلى استخدام المنتجات الكيمائية المصنعة، والتي يمكن أن تسبب الكثير من الأضرار، خاصة إذا لم يكن نوعها مناسب للشعر، ولهذا تستعرض «الوطن»، طريقة ماسك القهوة لتطويل الشعر بسرعة.

القهوة لتطويل الشعر بسرعة

وفقا لما نشره موقع «هيلث لاين»، المختص في الشؤون الطبية، حسبما نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإن القهوة تساعد على حماية الشعر من التساقط بشكل جيد، وذلك لأن بها مادة الكافيين، والذي بدوره يساهم في حماية بصيلات الشعر من التساقط، بالإضافة إلى أنه يحفزه على النمو بطريقة سريعة وفي مدة قصيرة.

وكما أضاف موقع «ستاندرد ميديا» البريطاني، أن البيض له العديد من الفوائد بجانب القهوة لتطويل الشعر بسرعة، وذلك لأن صفار البيض يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والبروتينات، والتي تساعد على تجديد تجدد مادة الكرياتين في بصيلات الشعر.

ماسك القهوة لتطويل الشعر بسرعة

الكثير يعرف أن ماسك القهوة لتطويل الشعر بسرعة ، يعد مفيدا له، وفي هذا الصدد، أوضحت خبيرة التجميل، سمر طاهر، في حوار لها على فضائية «القناة الثانية»، في برنامج «زينة»، أنه يمكن المحافظة على الشعر من خلال بعض الخطوات البسيطة، وعن طريق بعض المنتجات التي توجد في أي منزل، مشيرة إلى أن ماسك القهوة لتطويل الشعر بسرعة، يتكون من القهوة، حمام كريم، مضيفة أن هذا الماسك يساعد على تقوية جذور وبصيلات الشعرة، كما أنه مناسب لكل أنواع الشعر، ولا يحتاج لأن يكون الشعر مغسولا.

وأضافت خبيرة التجميل أن المدة التي يجب أن يستغرقها ماسك القهوة لتطويل الشعر بسرعة حوالي نصف ساعة، موضحة أنه لا يفضل أن يوضع المسك بطريقة عشوائية، وإنما يوضع على جذور الشعر.

وتابعت «طاهر»، أن القهوة من أفضل المنتجات لتقوية الشعر، وتطويله في مدة قصيرة، ولكن لابد من استخدام الماسك بطريقة صحيحة.

القهوة لتطويل الشعر بسرعة مع الشامبو

وذكرت الدكتورة شيري أنسي، استشاري التغذية العلاجية، خلال لقاء تليفزيوني إن الكثير من الأشخاص خاصة النساء، يرغبن في تطويل شعرهن في مدة قصيرة، وبمنتجات غير عالية التكلفة، موضحة أنه يجب الابتعاد أولا عن مكواة الشعر، لأن درجات الحرارة بشكل متكرر تضعف الشعرة، وتقلل من فرص تساقطها.

وتابعت خبيرة التغذية العلاجية، أن أفضل وصفة القهوة لتطويل الشعر بسرعة، هي خلط الشامبو بالقهوة، وتخفف بالقليل من المياه، ثم يدلك الشعر جيدا حتى فروة الرأس، ويترك لمدة 5 دقائق، وبعد غسله جيدا، يفضل وضع بعض الكريمات من أجل الترطيب.