أسعار القهوة ترتفع عالميا إلى أعلى مستوى في أسبوع

تم تداول عقود قهوة أرابيكا الآجلة حول 1.59 دولار للرطل (450 جرام تقريبا)، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، ويرجع ذلك بالأساس إلى المخاوف بشأن زيادة العائدات وعلى الرغم من المخاوف بشأن الطلب.

ارتفاع مخزونات القهوة العالمية

وأشارت شركة «رابوبنك»، في تقرير حديث، إلى أنّ الفروق، أو أقساط التأمين، في السوق الفورية، مرتفعة للغاية.

وفي الوقت نفسه، أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع مخزونات القهوة المعتمدة من بورصة إنتركونتيننتال إلى 858.847 كيسًا اعتبارًا من 23 يناير الجاري، ارتفاعًا من 851.625 كيسًا في 20 يناير.

كما توقعت مؤسسة أبحاث «كوناب»، أنّ ينمو محصول أرابيكا البرازيلي لعام 2023 بنسبة 14.4% ليصل إلى 37.4 مليون كيس، ارتفاعًا من 37.2 مليون كيس في عام 2022، من المتوقع أن تسهم زيادة الإنتاجية في المزارع في ولاية ميناس جيرايس، التي تنتج معظم محصول أرابيكا في البرازيل، وفي ولايات ساو في تعزيز الناتج الإجمالي للصنف.

من المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 1.53 دولار للرطل بنهاية الربع الجاري، وأن يتم التداول عند 1.39دولارا في غضون 12 شهرًا، وفقا لمنصة "تريدينج إيكونوميكس".

القهوة تصل إلى أعلى مستوى

تاريخيا، وصلت أسعار القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.39 في أبريل من عام 1977.

وتعد قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يتم تداولها في بورصة إنتركونتيننتال، وتمثل «أرابيكا» نحو 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم، بينما تمثل كولومبيا قهوة «روبوستا» النسبة البالغة 25%، والتي يتم إنتاج نسبة كبيرة منها في فيتنام، التي تمثل 15% من الإمداد العالمي، بجانب إندونيسيا.

وتشمل المصدرين الرئيسيين الآخرين كلا من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت ديفوار.