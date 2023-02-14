مباحث القاهرة تكشف هوية جثة مجهولة لشاب في النزهة

نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في كشف هوية صاحب جثة مجهولة عثر عليها في أحد الشوارع بمنطقة النزهة، وتبين أن الجثة لشاب يدعي «ز م» في العقد الثالث من العمر، واستدعت أسرته وبالذهاب إلى مشرحة زينهم تم التعرف عليه من خلال محضر تعارف بواسطه النيابة العامة التي صرحت بالدفن، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسبب تواجد الشاب المتوفى في منطقة العثور على جثته، كما استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية لاستكمال التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهولة الهوية

وتلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا، يفيد العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، ولم يتم العثور علي أي بيانات تدل على هويته.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى واستدعاء أسرته.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت أن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي لجرعة مخدرات زائدة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.