تقرير الصفة التشريحية يكشف سبب وفاة شاب في شبرا: جرعة مخدرات زائدة

كشف تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب مجهول الهوية عُثر عليها بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وجود «سرنجة» في ذراع المتوفي، تم التحفظ عليها وتحريزها تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة من مخدر الهيروين، وتم كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وجار إرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بلاغ بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه ولم يتم العثور على أيه بيانات أو أوراق تدل على هويته، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تصوير جثة المتوفي ونشرها على أقسام الشرطة المختلفة للتعرف عليه من قبل المترددين على تلك الأقسام.