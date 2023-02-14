«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو تضرر فتاة من خطيبها السابق في دمياط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو «صوتي» على إحدى القنوات الفضائية متضمناً تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق بدمياط.

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تداول مقطع فيديو «صوتي» على إحدى القنوات الفضائية متضمناً تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق بسبب تهديدها، على خلفية وجود خلافات سابقة بينهما لرفضها استكمال خطبتهما.

بالفحص تم تحديد الفتاة المشار إليها والمشكو فى حقه وتبين أنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط، وبإستدعائهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.