«الداخلية»: ضبط 2577 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
12:46 م | الإثنين 13 فبراير 2023
أرشيفية
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية:-
2577 مخالفة مرورية متنوعة
ضبط (2) قضية.فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2577) مخالفة مرورية متنوعة.فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية.فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (220) حكم قضائي متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (3) قضايا.تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.