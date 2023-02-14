رئيس اقتصادية قناة السويس في اليابان للترويج لفرص الاستثمار بالمنطقة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانها الصادر اليوم عن مشاركة وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية والوفد المرافق له، في جلسات ولقاءات مشتركة مع ممثلي كبرى الشركات اليابانية العاملة في قطاعات صناعية مختلفة، وذلك في إطار الجولات الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي بدأت في بعض الدول الأوروبية ثم اليابان بدعوة من السفير الياباني بالقاهرة لعرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمام مستثمري طوكيو.

الشركات اليابانية

وخلال أول أيام الجولة الترويجية عقد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقاءً مشتركاً مع شركة AGC Group Inc اليابانية التي تعمل في عدة قطاعات صناعية أبرزها صناعات زجاج السيارات والتطبيقات الإلكترونية المتنوعة كالشاشات والرقائق البصرية والضوئية ومنتجات الكوارتز وأشباه الموصلات وأعمال الزجاج المعماري، فضلاً عن صناعات المواد الكيميائية والسيراميك والخدمات اللوجستية وغيرها، وهي من الشركات التي تصدر منتجاتها للأسواق الخارجية؛ حيث ناقش الجانبان إمكانية تواجد الشركة بالمنطقة الاقتصادية وإقامة مشروعات لها متمتعة بمزايا وحوافز المنطقة من تكامل الموانئ مع المناطق الصناعية التابعة وسهولة انتقال البضائع من وإلى المنطقة والأسواق الخارجية خاصة الأوروبية التي يسهل الوصول إليها من الموانئ المطلة على البحر المتوسط والأسواق الآسيوية من الموانئ المطلة على البحر الأحمر مروراً بقناة السويس.

صناعة السيارات والإلكترونيات ومواد البناء الحديث

كما عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات التي تختص بها الشركة وأبرزها قطاع صناعة السيارات والإلكترونيات ومواد البناء الحديث والكيماويات اللازمة لتصنيع المواد الفعالة لصناعة الأدوية.

من جانبه، عرض هيرواكي سانو المدير العام للشركة مواقع تواجدها حول العالم واعتزامها العمل على دراسة الفرص الاستثمارية في المنطقة نظراً لحاجة الشركة لتوفير بعض سلاسل الإمداد للصناعات المكونة لمنتجات الشركة وإمكانية التصنيع في ظل توافر البنية اللازمة والاحتياجات والمواد الخام التي تعتمد عليها تلك الصناعات.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

على جانب آخر، التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أولى أيام جولته اليابانية وممثلي شركتي Location Mind وArkEdge space المتخصصتين في التعامل مع البيانات الضخمة للأشخاص من خلال معالجات متعددة الطبقات والتنبؤ بتدفق الأشخاص المعتمد على الذكاء الاصطناعي وكذلك تحليل بيانات المركبات والسيارات والسفن وخلافه، والتي تعتمد عليها منظومة الإدارة الضخمة للمصانع لتسهيل وتيسير الأعمال ،