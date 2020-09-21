رئيس الجامعة اليابانية: الشركات تقدم عروضا لتعيين طلابنا قبل تخرجهم

أكد الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، إن طلبة الجامعة، تلقت عروضا عديدة في الوقت الحالي للتعيين والتوظيف في شركات، فور تخرجهم من الجامعة، لافتا إلى أن الطلبة مازال أمامهم سنة للتخرج.

وأضاف "الجوهري"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن عروض التعيين التي جاءت للطلبة ليست وليدة الصدفة، وإنما نتيجة خروج الطلبة للتدريب في تلك الشركات، وإظهار كفاءة كبيرة خلال الفترة التدريب.

وأشار إلى أن هناك إقبال كبير على الجامعة في الفترة الماضية، خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتسليط الضوء أكثر على الجامعة، المصريين تعرفوا على الجامعة بشكل أكبر، وتعرفوا على الشريك الياباني، وطريقة التعليم في الجامعة.

وأوضح أنه سيتم قبول في كلية الهندسة 500 طالب، وفي الدراسات الدولية والمحاسبة 200 طالب، بشرط اجتياز امتحانات القبول، وهي امتحانات هامة جدا، وفقا للنظام الياباني.