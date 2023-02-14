«إيمان» خريجة جامعية تحترف الأعمال «هاند ميد».. كيف تعلمت أساسيات الصنعة؟

«خيوط ملونة.. وإبرة»، أدوات فتاة خريجة كلية تربية نوعية بجامعة كفر الشيخ، التي قرّرت التفرغ لأعمال «الهاند ميد»، عقب تخرجها، لتصميم مناديل عقد القران، و«طارات» جميع المناسبات سواء كانت خطوبات أو زواج، وأيضاً سبوع المواليد، وأعياد الميلاد.

ذاع صيت إيمان أشرف، صاحبة الـ27 عاماً، ابنة مركز فوه، بمحافظة كفر الشيخ، بعدما اشتهرت بحياكة وتطريز مناديل عقد القران، والمناسبات المختلفة والمعروفة بـ«الهاند ميد»، حتى باتت هذه المشغولات تُطلب منها من كل أصدقائها وزملائها وأهل مركز ومدينة فوه جميعاً وبعض القري المجاورة.

تعلمت أساسيات «الهاند ميد» من اليوتيوب

«كنت بشوف علي الصفحات شغل هاند ميد زي اللي بعمله ده وكان بيعجبني فقولت أجرب أعمل واحدة، واتعلمت الأول من اليوتيوب أساسيات الغرز والأدوات بتكون إيه وفعلًا استغليت مناسبة عندي وعملتلها طارة هدية، وعجبت الكل»، بهذه الكلمات بدأت إيمان أشرف، حديثها لـ«الوطن».

وتضيف «أشرف»: «تاني طارة بردو كانت هدية وأصحابي طلبوا مني إني لازم أعمل بيدج على الفيسبوك وأنزل عليه شغلي، وعملت كده بالفعل، وبدأت أنزل مناديل وأشكال طارات، وأعرض إنها متاحة للتنفيذ والبيع، وبدأ بقا الشغل يزيد، والناس تعرفني، وكانوا في البداية أصحابي بس بعد كده الدايرة كبرت وبقت ناس تانية من كل مكان».

حرفة ممتعة ومسلية

رغم دقة وجودة المشغولات التي تقوم «أشرف» بحياكتها إلا أن هناك ضعيف إقبال على شراء مثل هذه المشغولات، مشيرةً إلى أنه ليست هناك صعوبات في هذه الحرفة بل بالعكس فهي حرفة ممتعة ومسلية.

ردود أفعال غير عادية تتلقاها «أشرف» مع تسليم كل أوردر من صُنع يديها، موضحة: «ردود أفعال الناس عن الشغل بجد بيبقوا مبسوطين أوي بيه لأنه فعلاً بيكون معمول باتقان، وبيطلع حلو، وبيكلموني يقولوا رأيهم طبعاً، وبيقولوا إنه حلو، وإنهم مبسوطين بيه، ولما بيعرفوا إني خريجة كلية تربية نوعية قسم تكنولوجيا بيفرحوا جداً إني اتعلمت حاجة بعيداً عن مجال دراستي، لأن الدراسة ملهاش علاقة بالشغل ده تماماً».