حكاية شاب تخلص من زوجة شقيقه «ممرضة قليوب» طعنا.. السر في قناع الرأس

كانت «إيمان» تشق طريقها صباحًا، قاصدة عملها في أحد المستشفيات بقليوب، بينما كان شاب ملثم يتربص بها وهي تسير بمفردها على طريق زراعي، فانقض عليها وكتم أنفاسها طمعًا في سرقة مشغولاتها الذهبية، صرخاتها واستغاثتها، كانت السبب الرئيسي في إزهاق روحها على يد المتهم.

قناع جريمة القتل

تفاصيل جديدة كشفت عنها جلسة التحقيق مع المتهم أمام النيابة العامة، اليوم، الذي اعترف بتفاصيل جريمته، بقوله إنه تربص بزوجة شقيقه أثناء ذهابها للعمل، وعندما خنقها وحاول سرقتها، نجحت في خلع القناع عن وجهه وعرفته، وظلت تصرخ وتستغيث، فخشى الفضيحة فطعنها بالسكين، فسقطت على الأرض وماتت في الحال.

قتل وسرقة

أضاف المتهم «م. ن» 31 سنة، أنه حمل جثمان المجني عليها وألقاه في ترعة بقليوب، بعدما استولى على مشغولاتها الذهبية، وأنه نفذ الجريمة حتى يتمكن من إتمام خطوبته وشراء «دبلة وخاتم» الخطوبة، لكن خطته لم تكتمل بشكل جيد، وأسفرت عن وفاة الضحية بعدما كشفته، وأنه أصبح في مرارة الفضيحة في حال تركها، بعدما عرفته لذلك اختار القتل طمعًا في طمس معالم الجريمة، لكن الشرطة كشفت خطته أيضًا.

تجديد حبس المتهم بقتل ممرضة قليوب

قررت النيابة العامة، تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وواجهت النيابة المتهم بتحريات المباحث، التي أكدت تعمد المتهم للجريمة، وأنه خطط لتنفيذها قبل 72 ساعة، واشترى قناع وارتداه، وتتبع خط سير المجني عليه، وهددها بتخلي عن مشغولاتها الذهبية، لكنها رفضت الانصياع لأمره وحاولت الاستغاثة والهروب فقتلها.

عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة

يشرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد المقترن بالسرقة بقوله: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم، مع توافر صلة زمنية بينها».