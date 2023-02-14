«الوطنية للصحافة» تنعى مرسي عطا الله: تاريخه حافل بالعمل والعطاء

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، الذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض، وهو يتلقى العلاج خارج البلاد عن عمر ناهز 80 عاما.

وبحسب بيان عن الهيئة، نعى الشوربجي مرسي عطا الله قائلا إنه كان واحدا من جيل عمالقة الصحافة الذين تخرجت من تحت أيديهم أجيال عديدة.

إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي

وتابع: «رحم الله الكاتب الكبير، قيمة وقامة صحفية وإعلامية رفيعة المستوى، وله إسهامات بارزة ومتعددة في العمل الصحفي، وتاريخه الصحفي والأدبي حافل بالعمل والعطاء».

معلومات عن مرسي عطا الله

يذكـر أن مرسي عطا الله كان رئيسا لمجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيسا لتحرير الأهرام المسائي.

واختتم بيان الهيئة: «وتتقدم الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية وأسرة الفقيد ومؤسسة الأهرام، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».