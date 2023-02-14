إطلاق حملة موسعة لنظافة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لنظافة مسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

قاد الحملة، الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، وبصُحبته الشيخ عطا بسيوني، وكيل المديرية، وأئمة مسجد إبراهيم الدسوقي.

حملة موسعة لنظافة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم إطلاق حملة موسعة لنظافة مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، ضمن الحملة المكبرة التى أطلقتها وزارة الأوقاف، والتى تستمر لمدة 10 أيام، مشيراً إلى أنه تم استخدام كميات كبيرة من المطهرات، وبخاخات لرش المواد المطهرة، ومكانس كهربائية في أعمال نظافة مسجد إبراهيم الدسوقي، كما تضمنت الأعمال نظافة سطح المسجد، ورفع أي كهن بالمسجد.

وأوضح «يونس»، إن حملة نظافة المساجد انطلقت أمس الاثنين بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتستمر لمدة 10 أيام لتنظيف وتعقيم المساجد على مستوى محافظة كفر الشيخ، والبالغ عددها حوالي 5 آلاف مسجد مقسمين علي 16 إدارة تابعة لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لافتاً أنه تم تكليف مديري الإدارات والمفتشين للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

ما هو مسجد إبراهيم الدسوقي؟

جدير بالذكر، إن مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي أو المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، هو مسجد بناه القطب الصوفي العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وهو أحد المزارات الصوفية الكبيرة في العالم الإسلامي، حيث يقصده الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أطلقت أمس الاثنين، حملتها الموسعة لنظافة المساجد، في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.