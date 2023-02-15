خطوات توثيق إقرار في الشهر العقاري

كثيراً ما يلجأ العديد من المواطنين لعمل إقرارات بالتنازل عن عقارات أو حقوق معينة والتي تتطلب أحياناً توثيقها وذلك لحفظ الحقوق وتثبيتاً للمراكز القانونية للأشخاص ونرصد لكم في النقاط التالية كيفية توثيق الإقرار قي الشهر العقاري.

سهولة التوثيق

يشار إلى ان التوثيق أصبح أسهل بكثير في ظل الرقمنة التي تسعى الحكومة جاهدة على تنفيذها، مشيراً إلى أن كل ما يحتاج إليه المواطن هو موبيل أو جهاز كمبيوتر به إنترنت والقيام بتسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية مع اتباع الخطوات التالية :-

- تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

- بمجرد الدخول إلى البوابة تظهر قائمة الخدمات المتاحة عبر الموقع لتختار من بينها خدمة التوثيق ومنها اختيار توثيق إقرار رسمي.

- وفي هذه الخطوة ضمن خطوات توثيق إقرار رسمى عبر الإنترنت يطلب منك القيام بإضافة بعد العمليات والتي تتضمن بيانات الطرف الأول (الرقم القومى - رقم المصنع - العنوان مفصلاً).

- ثم يطلب منك ديباجة الإقرار.

- والمبلغ المالى إن وُجد.

خدمات مصر الرقمية

وتعرض وزارة العدل خدماتها عبر بوابة مصر الرقمية وذلك للتسهيل على المواطن وتوفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بمكاتب الشهر العقارى.