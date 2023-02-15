أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل، تعليق هبوط معظم الطائرات بمطار فرانكفورت الألماني بسبب عطل معلوماتي لدى «لوفتهانزا».

وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت أنه نتيجة لذلك تم تأخير أو إلغاء عدد غير محدد من الرحلات الجوية، موضحة أن أعطالا أصابت أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، مضيفة أن هذا تسبب في تكدس الطائرات والركاب في مطار فرانكفورت، وقالت المتحدثة إنهم يعملون بشكل مكثف حاليا على إيجاد حل للمشكلة.

بدورها قررت شركة فرابورت إلغاء كل الرحلات المتوجهة إلى مطار فرانكفورت الألماني أو توجيهها لمواقع أخرى بسبب عطل لوفتهانزا.