رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

تعليق هبوط معظم الطائرات بمطار فرانكفورت الألماني بسبب عطل معلوماتي

كتب:

وكالات
01:50 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
مطار فرانكفورت

مطار فرانكفورت

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ عاجل، تعليق هبوط معظم الطائرات بمطار فرانكفورت الألماني بسبب عطل معلوماتي لدى «لوفتهانزا».

وأعلنت متحدثة باسم الشركة في فرانكفورت أنه نتيجة لذلك تم تأخير أو إلغاء عدد غير محدد من الرحلات الجوية، موضحة أن أعطالا أصابت أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، مضيفة أن هذا تسبب في تكدس الطائرات والركاب في مطار فرانكفورت، وقالت المتحدثة إنهم يعملون بشكل مكثف حاليا على إيجاد حل للمشكلة.

بدورها قررت شركة فرابورت إلغاء كل الرحلات المتوجهة إلى مطار فرانكفورت الألماني أو توجيهها لمواقع أخرى بسبب عطل لوفتهانزا.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل 38 مصريا عائدا من فرانكفورت ولندن

مطار فرانكفورت يعلق حركة الطيران مؤقتا بعد رصد حركة طائرة مسيرة

اصطدام طائرتين في مطار فرانكفورت دون إصابات

تصادم طائرتين على مهبط مطار فرانكفورت في ألمانيا
بقلم وكالات