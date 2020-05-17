مطار القاهرة الدولي يستقبل 38 مصريا عائدا من فرانكفورت ولندن

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار استقبل مساء اليوم الأحد رحلتين استثنائيتين قادمتين من كل من فرانكفورت ولندن، على متنهما عدد من المصريين العالقين.

وقالت المصادر، إن رحلة شركة إير كايرو رقم "SM2112" قد وصلت إلى مطار القاهرة وعلى متنها 18 راكبًا قادمين من فرانكفورت، كما استقبل المطار رحلة شركة مصر للطيران القادمة من لندن رقم "MS778" وعلى متنها 20 راكبًا.

وفور وصول الرحلتين تم فحص جميع الركاب القادمين على الرحلة من قبل الحجر الصحى فى المطار، كما تم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء 14 يوم عزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من إعادة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.