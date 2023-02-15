أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة الفنانة سلوى العرابي، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة، وما يتعلق بموعد ومكان الجنازة واستقبال العزاء.

لم يتم الكشف عن موعد ومكان الجنازة

واكتفى منير مكرم، بإعلان خبر الوفاة عبر فيس بوك، مكتفيًا بقوله: «الدوام لله، الزميلة سلوى العرابي».

وشاركت الفنانة سلوى العرابي، في عدد من الأدوار الثانوية بنحو 30 عملا أبرزها «حدائق الشيطان، وحكايات وبنعيشها، والعيادة، ووكالة عطية، والنهر والتماسيح، والعنكبوت، وشريف ونص، وحنان وحنين، وغريب الدار».