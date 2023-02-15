رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وفاة الفنانة سلوى العرابي

كتب:

هبة أمين
01:55 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
سلوى العرابي

سلوى العرابي

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة الفنانة سلوى العرابي، دون الإشارة إلى أسباب الوفاة، وما يتعلق بموعد ومكان الجنازة واستقبال العزاء.

لم يتم الكشف عن موعد ومكان الجنازة

واكتفى منير مكرم، بإعلان خبر الوفاة عبر فيس بوك، مكتفيًا بقوله: «الدوام لله، الزميلة سلوى العرابي».

وشاركت الفنانة سلوى العرابي، في عدد من الأدوار الثانوية بنحو 30 عملا أبرزها «حدائق الشيطان، وحكايات وبنعيشها، والعيادة، ووكالة عطية، والنهر والتماسيح، والعنكبوت، وشريف ونص، وحنان وحنين، وغريب الدار».

اقرأ المزيد:

في ذكرى وفاة صلاح قابيل.. فنان من الزمن الجميل لاحقته الشائعات

في ذكرى وفاة رشدي أباظة.. تعرف على حفيده ابن فنان شهير و«نسخة» من جده

بيومي فؤاد.. فنان تلقى خبر وفاة «أبيه وأمه» في «اللوكيشن»

وفاة محمد الخامس نجم "فنان العرب" إثر سقوطه من عمود كهرباء

إحياء ذكرى وفاة فنان الشعب سيد درويش بالإسكندرية
بقلم هبة أمين