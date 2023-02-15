«اقتصادية قناة السويس» تبحث التعاون مع «MUFG Bank وItochu» لمعدات الإنشاءات

استعرض وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، أهم مقومات المنطقة التنافسية، على هامش اجتماع بمجلس الأعمال الياباني المصري، بحضور جون كاروب المستشار التنفيذي، وتطرق الحديث إلى أهمية التعاون مع الجانب الياباني في عدد من القطاعات المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية.

كما التقى وفد المنطقة الاقتصادية والسفير المصري لدى طوكيو محمد أبو بكر، مع عدد من مسئولي بنك MUFG، أحد أكبر البنوك اليابانية، الذي يعد ذراع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار لمجموعة ميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة، حيث تم اللقاء ماساميشي كونو المسؤول الأول للمجموعة المالية العملاقة ميتسوبيشي يو إف جي (أكبر مؤسسة مالية مصرفية في اليابان)، وتبادل الرؤي في ضرورة بحث سبل ومسارات دعم المؤسسة المالية للاستثمارات اليابانية المباشرة، بالإضافة إلى استثمار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليابان، والمرافق الأساسية ومجالات التصنيع ونقل المعرفة الفنية والتوافق على تلك النقاط، في إطار توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في المستقبل القريب.

مؤسسة إيتوشو العالمية

كما جرى عقد لقاء مع ممثلي مؤسسة إيتوشو العالمية (Itochu Corporation) برئاسة هيرويوكي تسوباي عضو مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي للذراع الصناعي بالمجموعة، واستهل تسوباي الاجتماع، بالترحيب بوفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في اليابان، الذي يمثل تعميقا استراتيجيا للعلاقة التجارية والاقتصادية التاريخية لمجموعة ايتوتشو العملاقة في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في مصر من خلال التعامل مع مجموعة شركات منصور كوكيل تجاري لمعدات الإنشاءات التابعة للمجموعة عل مدار العقود الماضية.

الوضع التنافسي المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعرب وليد جمال الدين عن امتنانه وسعادته بهذا اللقاء واستعرض خلال حديثه الوضع التنافسي المتميز للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يوضح عوامل تحقيق شعار الهيئة «وجهة واحدة ومسار متكامل»، للاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما تطرق إلى اهتمام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقطاع تصنيع الوقود الأخضر ومشتقاته ودراسة إمكانية الاستفادة من تميز المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منطقة الشرق الأوسط كمحطة محورية في مجال تصنيع وتداول وتصدير الوقود الأخضر ومشتقاته، إضافة إلى دراسة إقامة مشروعات بيئية متميزة في مجال تدوير المخلفات بهدف إنتاج الطاقة، إلى جانب التوافق على دراسة جذب استثمارات المجموعة في مجال بناء وإدارة وتشغيل محطات تحلية مياه البحر المخطط طرحها للمستثمرين المحليين والدوليين في المستقبل القريب.