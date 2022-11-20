استقبال 321 سفينة خلال أكتوبر بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانيها التابعة سجلت حركة نشاط ملحوظ خلال شهر أكتوبر 2022، وأكدت من خلاله بالأرقام على مدى نشاط حركة المواني مما يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه موانيها التابعة في دعم حركة التجارة العالمية وذلك بالتوازي مع انعقاد قمة المناخ والتي أكدت على أهمية المواني في عمليات نقل الوقود الأخضر لأسواق استهلاكه في أوروبا وعمليات تموين السفن.

51 سفينة بميناء غرب بورسعيد

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 51 سفينة حاويات بطاقة محققة 354,835 طن وعدد حاويات 39,048 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء سفينتين بضائع عامة، وعدد 8 سفن صب سائل، وسفينة تحولت ساحلي، وسفينة ملح وسفينتين سياحيتين فضلا عن استقبال عدد 40 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

8 سفن ملح بشرق بورسعيد

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أكتوبر عدد 116 سفينة حاويات وعدد 10سفن كلينكر و8 سفن ملح وسفينة أسمنت بطاقة محققة 3,614,245 طن وعدد حاويات 304,324حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 24,660 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

وبالنسبة لميناء السخنة فقد شهد معدل نمو في حركة السفن بنسبة 23,5% مقارنة بأكتوبر العام الماضي وحركة تداول بضائع عامة غير محواه بلغت 1152,82 طن وحركة تداول بضائع عامة محواه 667719 طن وصب جاف بحمولة 529922,05 طن وصب سائل بإجمالي 435311,58 طن لتبلغ إجمالي الحمولة المتداولة في الميناء خلال شهر أكتوبر 1634105.45 طن بإجمالي عدد سفن 42 سفينة، أما ميناء الأدبية فقد بلغ إجمالي الحمولة المتداولة 359925.81 طن، كما بلغ معدل تداول الحاويات 5664 حاوية مكافئة بإجمالي عدد سفن وصل إلى 30 سفينة.

وأكد البيان أن الهيئة تعمل دائما على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الاجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لاستخدام هذه الأرصفة وتعظم من الإيرادات السيادية للدولة وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئها التابعة.