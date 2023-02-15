بورصة السعودية «تداول» تمنح المجموعة المالية هيرميس جائزة أفضل دار أبحاث

منحت بورصة السعودية "تداول"، المجموعة المالية هيرميس، جائزة أفضل دار أبحاث، والتي تم تصنيفها بناءً على الأبحاث والاجتماعات والمؤتمرات ومكالمات النتائج، وذلك في حفل توزيع جوائز سوق رأس المال السعودي 2022 .يأتي ذلك علي هامش قمة سوق المال السعودية التي تعقد في الرياض والتي شهدت توقيع البورصة المصرية ومجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم بغرض تعزيز جهود التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة بتواجد مباشر في 14 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري.

وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية.تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين.

ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتتواجد هيرميس فى عدة دول وهي مصر و الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والأردن وباكستان والمملكة المتحدة وكينيا والولايات المتحدة الأمريكية وبنجلاديش ونيجيريا وفيتنام وسنغافورة.